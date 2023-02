Waarschuwing shorttracker Knegt na uitspraken over bondscoach

Sjinkie Knegt heeft van de schaatsbond KNSB een officiële waarschuwing gekregen vanwege zijn uitlatingen over bondscoach Niels Kerstholt. De shorttracker had het woensdag tijdens een persdag in Zwijndrecht, in aanloop naar de wereldbekerfinale van komend weekeinde in Dordrecht, over een “zooitje ongeregeld”. Suzanne Schulting was ook kritisch over de trainingsprogramma’s van Kerstholt, maar zij liet zich in wat andere bewoordingen uit.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, sprak donderdag uitvoerig met Knegt. Daarbij kreeg de 33-jarige Fries een officiële waarschuwing.

“Met die uitlatingen heeft hij de normen en waarden van de KNSB met betrekking tot sportief en fatsoenlijk gedrag overtreden”, meldt de schaatsbond. “Sjinkie realiseert zich dat hij zijn kritiek op een andere wijze had moeten uiten. Hij heeft zijn excuses aangeboden, waarop besloten is dat hij mag meedoen aan de wedstrijden in Dordrecht. Na de wereldbekerfinale zullen De Wit en disciplinemanager Wilf O’Reilly een gesprek met Sjinkie voeren over diens toekomst binnen de nationale shorttrackselectie.”

Kerstholt is bezig aan zijn eerste seizoen als bondscoach. De 39-jarige oud-shorttracker verving Jeroen Otter, met wie Schulting en Knegt jarenlang samenwerkten. Bij het begin van het seizoen, eind september, lieten de twee bekendste shorttrackers van Nederland zich al kritisch uit over Kerstholt. Een kleine vijf maanden later is dat slechte gevoel nog niet weg. Otter fungeert op de achtergrond nog als een soort klankbord.

“Je wilt blind kunnen varen op het schema van de coach en als sporter alleen bezig zijn met eten, trainen en slapen”, zei Schulting in Zwijndrecht. “Als ik volgende maand net zo in vorm ben als vorige maand op de EK, word ik geen wereldkampioen. Het voelde toen niet zoals het normaal was.” Knegt ging nog een stuk verder en zei: “Ik hoop dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn.”

Kerstholt gaf aan goed met de kritiek om te te kunnen gaan. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”, aldus de bondscoach. “Schulting en Knegt hebben acht tot twaalf jaar op een bepaalde manier getraind. Het is ook niet gek dat bij hen als eerste de twijfel opkomt. Het heeft tijd nodig om die ‘feeling’ te krijgen. Ik wist dat ik hier het hele seizoen tegenaan zou lopen. Maar misschien heb ik het allemaal wel een beetje onderschat toen ik aan deze baan begon.”