WK zwemmen in 2025 in Singapore

De WK zwemmen van 2025 worden in Singapore gehouden. Naast het langebaanzwemmen worden in het Aziatische land ook onder meer het waterpolotoernooi, het openwaterzwemmen en schoonspringen gehouden. De data voor de WK van 2025 worden later pas bekendgemaakt.

“Singapore heeft alles te bieden aan de atleten: faciliteiten van wereldklasse en bewezen ervaring op het gebied van het organiseren van mondiale toernooien. Met een aantal toernooien op rij laat Azië zijn betrokkenheid zien bij de watersport”, aldus Husain Al-Musallam, voorzitter van World Aquatics.

Voor 2025 was aanvankelijk het Russische Kazan aangewezen, maar na de Russische inval in Oekraïne ging World Aquatics op zoek naar een nieuwe locatie.

Dit jaar worden de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka gehouden en volgend jaar in Doha. De WK in Qatar worden vroeg in het jaar gehouden in verband met het olympische zwemtoernooi in Parijs, in de zomer van 2024. In totaal doen meer dan 2500 atleten mee aan de WK.