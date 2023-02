Wielrenner Roy Eefting heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Zwitserland zilver gewonnen. Dat deed hij op het onderdeel scratch. De Nederlander, zeer actief in de koers, moest in de sprint op de laatste meters alleen de Brit Oliver Wood laten voorgaan.

Eefting werd vorig jaar nog derde op dit onderdeel op de WK.

Scratch is een onderdeel waarbij een groep renners na 60 rondes om de winst sprint.