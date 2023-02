Badmintonners met vijf mannen en vier vrouwen naar gemengd EK

Nederland reist met vijf mannen en vier vrouwen af naar het EK badminton voor gemengde teams. Bondscoach Ruud Bosch heeft Mark Caljouw, Robin Tabeling, Joran Kweekel, Ruben Jille, Ties van der Lecq, Debora Jille, Cheryl Seinen, Selena Piek en Nadia Choukri geselecteerd.

Het toernooi wordt van 14 tot en met 18 februari gehouden in het Franse Aire-sur-la-Lys. Oranje neemt het in de groepsfase op tegen Frankrijk, Duitsland en Bulgarije. Gastland Frankrijk is op 14 februari de eerste tegenstander.

Nederland plaatste zich eind vorig jaar voor het EK door Estland, Israƫl en Italiƫ te verslaan.