Formule 1 helpt UNICEF met onderwijs voor kwetsbare kinderen

De Formule 1 gaat zich inzetten om kwetsbare kinderen over de hele wereld toegang te geven tot goed onderwijs. De hoogste klasse van de autosport heeft een samenwerkingsverband gesloten met UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties.

Het partnerschap is ook een reactie van de Formule 1 op de oproep van UNICEF om de hulp aan kinderen in noodsituaties te verbeteren, zoals nu na de zware aardbevingen in Turkije en Syriƫ.

“Met de steun van de Formule 1 kunnen de komende jaren naar schatting 6,5 miljoen kinderen uit kwetsbare gemeenschappen toegang krijgen tot kwaliteitsonderwijs, ook op belangrijke gebieden als technologie, techniek en wiskunde”, luidde een verklaring van de Formule 1.

De Formule 1 wil zich vooral richten op het verbeteren van het digitale platform van UNICEF, waarmee kinderen online en offline kunnen leren. Dat is nu in 26 landen actief, maar de Formule 1 wil helpen om daar negentien landen aan toe te voegen.

“Elk kind heeft recht op kwaliteitsonderwijs en op bescherming tijdens noodsituaties”, zei Formule 1-baas Stefano Domenicali. “We zijn er trots op dat we een rol kunnen spelen om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare kinderen worden uitgerust met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken.”