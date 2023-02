Schaatsster Kim verovert wereldbeker op 500 meter met vijfde zege

Schaatsster Kim Min-sun heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Polen ook de vijfde race op de 500 meter op haar naam geschreven. De Zuid-Koreaanse won in 37,90 en was daarmee iets sneller dan Vanessa Herzog (38,09) uit Oostenrijk en de Amerikaanse Kimi Goetz (38,11). Na vijf zeges op rij kan de eindzege in de wereldbeker Kim niet meer ontgaan.

Michelle de Jong was de beste Nederlandse. Ze kwam tot 38,54 en werd daarmee zesde. Femke Kok verloor in haar rit tegen land- en ploeggenote Marrit Fledderus veel snelheid met een misser op de kruising. Met 38,60 werd ze zevende. Fledderus zat daar vlak achter met 38,63. Dione Voskamp werd met 38,67 negende.

Olympisch kampioene Erin Jackson kon in de slotrit ook niet tippen aan de tijd van Kim. Met 38,23 werd de Amerikaanse vijfde.

Kim was eerder al de beste geweest in alle vier de wereldbekerwedstrijden op de 500 meter. Jutta Leerdam, die drie keer op het podium stond op de 500 meter in de wereldbeker, ontbreekt dit weekend in Tomaszów Mazowiecki, net als veel teamgenoten van Jumbo-Visma.

Naomi Verkerk was vrijdagmiddag de snelste in de B-groep. Met een tijd van 38,87 was ze de enige die onder de 39 seconden finishte.