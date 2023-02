Shorttrackers beginnen wereldbekerfinale in Dordrecht goed

De Nederlandse shorttrackers zijn de wereldbekerfinale in Dordrecht goed begonnen. Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt bereikten vrijdagmiddag de kwartfinales op de tweede 1000 meter. De twee shorttrackers die eerder in de week kritiek hadden geuit op bondscoach Niels Kerstholt, plaatsten zich ook al voor de halve finales op de 1500 meter.

Knegt kreeg donderdag een officiĆ«le waarschuwing van de schaatsbond (KNSB) vanwege zijn uitlatingen over de aanpak van Kerstholt. De shorttracker had het woensdag tijdens een persdag over een “zooitje ongeregeld”. Schulting was ook kritisch over de trainingsprogramma’s, maar zij liet zich in wat nettere bewoordingen uit.

Beide shorttrackers lieten zich niet afleiden door alle commotie en kwamen door de voorronden op de twee afstanden waarop ze startten. Ook de andere Nederlandse shorttrackers plaatsten zich voor de meeste afstanden. Alleen Rianne de Vries rijdt zaterdagochtend de herkansingen op de 1500 meter. Naast Schulting zit ook Yara van Kerkhof al in de halve finales. Friso Emons en Michelle Velzeboer wisten zich niet direct te kwalificeren voor de kwartfinales van de tweede 1000 meter.

Zaterdag volgen de kwartfinales op de eerste 1000 meter en de 1500 meter. Zondag de 500 meter en de tweede 1000 meter. Daarnaast worden nog de aflossingen en de gemengde aflossing geschaatst.

De Nederlandse shorttracksters wonnen hun heat in de kwartfinales van de aflossing en de shorttrackers werden tweede achter Zuid-Korea. Beiden plaatsten zich voor de halve finales. De gemengde aflossing had zich eerder op vrijdag al geplaatst voor de finale van zaterdag.