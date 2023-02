Skeletonster Bos boekt tweede wereldbekerzege van het seizoen

Skeletonster Kimberley Bos heeft de wereldbekerwedstrijd in Innsbruck gewonnen. Het betekende haar tweede wereldbekerzege van het seizoen. Begin januari was ze ook de beste in Winterberg.

De 29-jarige Bos dankte haar zege aan een sterke tweede heat. Na de eerste run stond ze nog elfde, maar met een indrukwekkende tweede run – een baanrecord – troefde ze de concurrentie alsnog af. Ze kwam in Innsbruck tot 53,48 en 52,87.

Bos hield de Amerikaanse Hallie Clarke 0,28 achter zich en de Belgische Kim Meylemans moest 0,33 toegeven.

De wedstrijd in Oostenrijk was de zevende stop van het seizoen.