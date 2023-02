Wiebes wel de beste in tweede etappe UAE Tour

Lorena Wiebes heeft de tweede etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten wel op haar naam geschreven. Tijdens de openingsrit moest ze nog haar meerdere erkennen in haar oud-ploeggenote Charlotte Kool, die nu tweede werd.

Wiebes, die Team DSM verruilde voor SD Worx, was in Al Mirfa de beste in een sprint. De Britse Pfeiffer Georgi, ploeggenote van Kool, werd derde. Mylène de Zoete kwam na 133 kilometer als zesde over de streep.

De UAE Tour duurt tot en met zondag. Het is de eerste editie voor vrouwen.