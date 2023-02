Hetty van de Wouw is bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen als derde geëindigd op het onderdeel 500 meter tijdrit. De 24-jarige renster uit Kaatsheuvel realiseerde een tijd van 33,554 seconden. Het goud was voor de Duitse Emma Hinze in 32,947. De Française Taky Marie-Divine Kouamé, vorig jaar wereldkampioene, werd tweede in 33,390.

Kyra Lamberink, de tweede Nederlandse in de finale, werd zevende: 34,200. Hinze was de titelverdedigster.