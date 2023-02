Franse coureur Vergne wint eerste Formule E-race ooit in India

De Franse coureur Jean-Éric Vergne heeft de eerste Formule E-race ooit in India gewonnen. De coureur van DS Penske hield de Australiër Nick Cassidy (Envision Racing) en de Portugees António Félix da Costa (Porsche) achter zich.

De Duitser Pascal Wehrlein (Porsche) blijft de leider in het algemeen klassement. Hij werd vierde. De nummer 2 Jake Dennis finishte als zestiende. Robin Frijns was er niet bij in India, omdat hij zijn linkerpols heeft gebroken in de openingsrace van de Formule E in Mexico-Stad.

De volgende Formule E-race is op 25 februari in Kaapstad.