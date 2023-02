Groenewoud wint bij wereldbeker Polen voor het eerst 1500 meter

Schaatsster Marijke Groenewoud heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki de 1500 meter op haar naam geschreven. De Friezin van AH-Zaanlander was met 1.56,67 duidelijk sneller dan de Noorse Ragne Wiklund (1.57,83) en de Japanse Miho Takagi (1.58,02).

Groenewoud nam in de rit tegen Takagi een kleine voorsprong met het ingaan van de laatste ronde en bleef de Japanse na de kruising ruim voor. Wiklund en daarna ook de Canadese Ivanie Blondin en Joy Beune beten zich stuk op de tijd van Groenewoud. Beune eindigde met 1.58,98 als vijfde. Rein Anema werd met 2.00,91 tiende.

Voor Groenewoud is het haar eerste wereldbekerzege op een individuele afstand. Antoinette Rijpma-De Jong, vorige week winnares van de 1500 meter bij de NK afstanden in Heerenveen, ontbreekt bij de wereldbekerwedstrijd in Polen, net als ploeggenote Jutta Leerdam.

“De eerste, dat is wel mooi”, zei Groenewoud met een glimlach bij de NOS. “Ik had een mooie rit en voelde dat ik Takagi kon hebben. Ik had verwacht dat ze iets sneller van start zou gaan, maar ik zat er al vrij snel voor. Zij is degene die normaal bovenaan staat. Dan weet je dat het misschien wel genoeg is voor de winst.”

De schaatsster van AH-Zaanlander vindt dat ze er goed voor staat, al wijst ze er ook op dat niet iedereen aan de start staat bij deze wereldbeker. De wedstrijd volgende week slaat ze over. “Ik ga naar huis, me klaarmaken voor de WK.”

Elisa Dul werd in de B-groep vierde met 2.02,04. Voor Myrthe de Boer was er de zesde plek met 2.03,13.