Shorttracker Knegt mist in Dordrecht finale op 1500 meter

Shorttracker Sjinkie Knegt is bij de wereldbekerfinale in Dordrecht verwezen naar de B-finale van de 1500 meter. De 33-jarige Fries eindigde als vierde in de door Jens van ’t Wout gewonnen halve finale en greep daarmee naast een plek voor de A-finale.

De shorttracker had een week eerder bij de wereldbekerwedstrijden in de Duitse stad Dresden nog zilver gepakt op de 1500 meter. Het was Knegts eerste medaille in de wereldbeker sinds december 2018.

Knegt kreeg donderdag nog een officiĆ«le waarschuwing van de schaatsbond (KNSB) vanwege zijn uitlatingen over de aanpak van bondscoach Niels Kerstholt. De shorttracker had het woensdag tijdens een persdag over een “zooitje ongeregeld”. Suzanne Schulting was ook kritisch over de trainingsprogramma’s, maar zij liet zich in wat nettere bewoordingen uit.

Schulting plaatste zich eerder voor de finale op de 1500 meter. Voor Rianne de Vries was er de B-finale. Yara van Kerkhof werd in de halve finales uitgeschakeld. Friso Emons plaatste zich net als Knegt op de 1500 meter voor de B-finale.