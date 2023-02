Ajax boekt tegen RKC vierde zege op rij (3-1) en staat weer derde

Ajax heeft ook de vierde wedstrijd onder leiding van coach John Heitinga gewonnen. De regerend kampioen nam pas laat afstand van RKC Waalwijk (3-1) en staat in de Eredivisie weer op de derde plaats, met 3 punten achterstand op koploper Feyenoord.

RKC opende in de 17e minuut via Mats Seuntjens de score. Het elftal van trainer Joseph Oosting kreeg daarvoor via Julen Lobete al twee mogelijkheden. Ajax had voor rust een overwicht, maar wist weinig kansen te creëren tegen een compact verdedigend RKC.

Direct na rust viel de gelijkmaker. Invaller Brian Brobbey kon de bal bij de tweede paal in het doel tikken. Mohammed Kudus schoot de bal in de 64e minuut tegen de paal. Seuntjens zag een treffer wegens buitenspel worden afgekeurd.

Verdediger Jurriën Timber zorgde in de 78e minuut voor opluchting bij Ajax door van dichtbij te scoren (2-1). Daarna trof ook Kudus nog doel.