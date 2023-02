Ajax in eerste thuiswedstrijd trainer Heitinga laat langs RKC

John Heitinga heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Ajax in de Johan Cruijff ArenA gewonnen. De oud-verdediger zag zijn elftal tegen RKC Waalwijk, na een achterstand bij rust, pas laat afstand nemen: 3-1. Ajax staat dankzij de zege weer derde in de Eredivisie, op 3 punten van koploper Feyenoord.

Het betekende de vierde achtereenvolgende zege onder leiding van Heitinga, die voor het eerst sinds zijn aanstelling niet begon met hetzelfde basisteam. Steven Bergwijn ontbrak in de selectie omdat hij niet fit genoeg was. Francisco Conceição verving hem links voorin.

Ajax zette RKC vanaf het begin onder druk. Kansen leverde dat niet op en in de omschakeling gaf de thuisploeg af en toe veel ruimte weg. Julen Lobete was in de beginfase tot twee keer toe dicht bij een doelpunt voor RKC.

De derde kans voor de Waalwijkers leverde wel een treffer op. Lobete legde de bal in de 17e minuut klaar op Mats Seuntjens, die de bal in de hoek plaatste: 0-1.

RKC kon met de vroege voorsprong nog meer achterover leunen. Het elftal van coach Joseph Oosting hield de ruimtes klein en Ajax probeerde het geduld te bewaren en te wachten tot er een opening kwam. De druk op het doel was behoorlijk, maar veel kansen kreeg Ajax voor rust niet.

Heitinga bracht verdediger Calvin Bassey en spits Brian Brobbey aan het begin van de tweede helft in de ploeg voor Conceição en Davy Klaassen, die zijn 300e officiële duel voor Ajax speelde. Met Bassey wilde Heitinga het in de tweede helft achterin meer dicht houden. De wat tragere Álvarez schoof door naar het middenveld.

Brobbey benutte zijn eerste kans in de 49e minuut direct. De topscorer stond op de juiste plaats om de bal binnen te tikken na een door keeper Etienne Vaessen gekeerd schot van Steven Berghuis: 1-1. Voor Brobbey betekende het zijn elfde doelpunt dit seizoen in de competitie waarvan hij er zes maakte als invaller.

Ajax voerde het tempo op en RKC moest zich steeds meer beperken tot tegenhouden. Mohammed Kudus schoot de bal in de 64e minuut tegen de paal. Aan de andere kant zag RKC een doelpunt van Seuntjens wegens buitenspel worden afgekeurd.

Verdediger Jurriën Timber zorgde voor opluchting in de ArenA door in de 78e minuut van dichtbij te scoren. Kudus bepaalde de eindstand op 3-1.