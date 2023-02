AlphaTauri toont auto voor Formule 1-coureur De Vries

AlphaTauri heeft zaterdag in New York de nieuwe kleuren van de nieuwe de auto voor de Formule 1 gepresenteerd. Er is aan de buitenkant sprake van een ietwat veranderd kleurenpatroon. Er zijn wat rode tinten toegevoegd, mede vanwege de komst van een belangrijke nieuwe sponsor.

Voor de renstal rijdt de Nederlander Nyck de Vries, die aan zijn eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport begint, samen met zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda.

“We hadden het al gezien en zijn blij dat we het nu met jullie kunnen delen”, zo sprak De Vries op social media van zijn team de fans toe, terzijde gestaan door Tsunoda. “Wij vinden het mooi”, bekende hij daarbij mede namens de Japanner. De auto wordt in de komende week voor de eerste keer op de baan uitgetest.

AlphaTauri wil zich dit jaar revancheren voor een tegenvallend afgelopen seizoen.