AlphaTauri verwacht dat coureur De Vries al snel punten pakt

AlphaTauri-teambaas Franz Tost verwacht veel van zijn nieuwe coureur Nyck de Vries. Volgens de Oostenrijker moet de 28-jarige Nederlander al snel mee kunnen doen om de punten, na zijn indrukwekkende eerste optreden in de Formule 1 vorig seizoen. Verder roemt Tost de technische kennis van De Vries, die dit jaar voor het eerst een vast stoeltje heeft in de raceklasse.

De Vries is volgens zijn teambaas een van de beste coureurs als het gaat om het begrijpen van de technische kant van de auto. “Toen hij eind vorig seizoen al in onze auto reed, gaf hij de technici al goede feedback. Hij zal snel aan de auto gewend zijn”, zei Tost bij de presentatie van de nieuwe auto van het team in New York.

Tost verwacht mede door de ervaring van De Vries in de Formule 2 en Formule E veel van de Nederlander. “Hij heeft in die klasses al veel races en titels gewonnen. Daarom ben ik er vrij zeker van dat hij snel in het seizoen goede resultaten kan neerzetten en ook in de punten zal eindigen.”

De Vries kijkt er vooral naar uit om zijn droom waar te gaan maken. “Omdat mijn weg hiernaartoe iets ongebruikelijk en wat langer is geweest, ben ik nog dankbaarder voor de kans en hongeriger om te laten zien wat ik waard ben. Maar in de Formule 1 ben ik nog steeds een broekie.”

Het nieuwe seizoen begint op 5 maart in Bahrein met de eerste grand prix. De Vries moet AlphaTauri samen met teamgenoot Yuki Tsunoda aan meer punten gaan helpen dan vorig jaar, toen de ploeg op de voorlaatste plaats in het constructeursklassement eindigde.