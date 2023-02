Baanrenners Lavreysen, Hoogland en Van der Peet door op keirin EK

Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Steffie van der Peet hebben zich op het sprintonderdeel keirin geplaatst voor de volgende ronde bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen. De Nederlanders waren alle drie de snelste in hun heat. Hetty van de Wouw is uitgeschakeld.

Zo maakt zowel Hoogland als Lavreysen nog kans op zijn derde Europese titel van dit toernooi. Ze wonnen samen goud met de teamsprinters, verder was Hoogland de beste op de kilometer tijdrit en Lavreysen won het sprinttoernooi.

De tweede ronde van de keirin is vanaf 15.30 uur, de finales zijn ruim een uur later.