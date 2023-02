Depay bezorgt Atlético Madrid met eerste treffer zege op Celta

Met zijn eerste doelpunt voor Atlético Madrid heeft Memphis Depay zijn nieuwe werkgever de winst bezorgd op Celta. De van FC Barcelona overgekomen aanvaller kwam na ruim een uur in het veld in Vigo, waar Atlético 10 minuten later met tien man verder moest na een rode kaart voor verdediger Stefan Savic. Depay maakte in de 89e minuut het enige doelpunt: 0-1.

Atlético had het moeilijk tegen het stugge Celta dat ook de beste kansen kreeg. Doelman Jan Oblak kon in de 57e minuut een inzet van Iago Aspas nog net op de lijn weghalen. Uit een vrije trap raakte diezelfde Aspas de lat. Oblak had ook een antwoord op een inzet van Carles Pérez.

Depay kreeg de bal voor de voeten na een afgeweerd schot van Yannick Carrasco en passeerde doelman Iván Villar liggend met een schuiver.

De zege bracht Atlético op 38 punten uit 31 duels. De ploeg staat vierde, aan het einde van het seizoen goed voor een ticket voor de Champions League. Real Betis volgt op 4 punten.