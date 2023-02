FC Twente na bliksemstart probleemloos langs FC Volendam

FC Twente heeft aansluiting gehouden met de bovenste ploegen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans boekte een eenvoudige 3-0-overwinning op FC Volendam. Alle treffers vielen in een tijdsbestek van 241 seconden in de eerste helft.

Twente staat na de zege met 40 punten op de vijfde plaats. Het verschil met koploper Feyenoord is 6 punten. Volendam blijft op de vijftiende plaats staan, 1 punt boven de degradatiezone.

Twente kon wel weer eens een overwinning gebruiken. De laatste drie competitiewedstrijden eindigden in een gelijkspel, terwijl Ajax afgelopen week te sterk was in het toernooi om de KNVB-beker. De Tukkers hadden zich echter tegen Volendam halverwege de eerste helft al min of meer verzekerd van de zege.

De thuisploeg opende in de 16e minuut op fraaie wijze de score. Joshua Brenet plukte een dieptepass van Robin Pröpper uit de lucht, waarna hij met zijn tweede contact de bal langs keeper Filip Stankovic tikte. Na een fout van Josh Flint maakte Vaclav Cerny tachtig seconden later beheerst de 2-0. Mees Hilgers voegde even later de derde treffer toe, nadat Pröpper een corner voor zijn voeten had gekopt.

Pröpper leek na zijn twee assists zelf ook nog te scoren, maar Ricky van Wolfswinkel stond buitenspel in de aanloop naar het doelpunt. Volendam kwam via Robert Mühren nog dicht bij een treffer, maar de spits kreeg zijn voet niet achter een vrije trap van Carel Eiting. Twente raakte in de tweede helft via Cerny en Michel Vlap nog twee keer het aluminium, maar gescoord werd er niet meer.