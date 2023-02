Griekspoor begint in Ahoy tegen Zweedse qualifier Ymer

Tennisser Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van het ABN AMRO Open op tegen Mikael Ymer. De 24-jarige Zweed, nummer 73 van de wereld, wist via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Ahoy te bereiken. Ymer won zondag in de laatste kwalificatieronde van de Rus Roman Safioellin.

Op de openingsdag van het toernooi komt geen enkele Nederlander in actie in het enkelspel. Griekspoor en Botic van de Zandschulp spelen maandagmiddag wel samen in het dubbelspel. Zij treffen de Belgische qualifiers Sander Gille en Joran Vliegen, die Gijs Brouwer en Jesper de Jong versloegen in de laatste kwalificatieronde.

Stefanos Tsitsipas, de nummer 1 van de plaatsingslijst in het enkelspel, opent maandag om 11.00 uur met zijn broer Petros het programma. De Griekse broers dubbelen tegen de Brit Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara uit Finland. Daarna komen in het enkelspel onder anderen Pablo Carreño Busta, Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka en David Goffin in actie.

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft Griekspoor, Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer allemaal een wildcard gegeven voor het ABN AMRO Open. Van de Zandschulp is op basis van zijn positie op de wereldranglijst toegelaten. De huidige nummer 35 van de wereld treft in de eerste ronde de Kroaat Borna Coric. Van Rijthoven neemt het op tegen de Amerikaan Maxime Cressy, zondag nog finalist in Montpellier, en Brouwer speelt tegen Marc-Andrea Hüsler uit Zwitserland.