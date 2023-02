Haase en Middelkoop komen met dubbeltitel op zak naar Rotterdam

De tennissers Robin Haase en Matwé Middelkoop komen met een dubbeltitel op zak naar Rotterdam voor het ABN AMRO Open. De Nederlanders zegevierden op het ATP-toernooi van Montpellier.

Haase (35) en Middelkoop (39) waren in de finale op het Franse hardcourt te sterk voor de Amerikaan Maxime Cressy en Albano Olivetti uit Frankrijk. Die beslissing viel in de afsluitende matchtiebreak: 7-6 (4) 4-6 10-6. Cressy had eerder op de dag al de finale van het enkelspel tegen de Italiaan Jannik Sinner verloren. De Amerikaan neemt het komende week in Ahoy in de eerste ronde op tegen Tim van Rijthoven.

Haase en Middelkoop komen als titelverdedigers naar Rotterdam. Vorig jaar deden ze met een wildcard mee en toen pakte het gelouterde koppel de titel. Haase en Middelkoop nemen het in de eerste ronde op tegen Santiago González uit Mexico en de Fransman Edouard Roger-Vasselin.