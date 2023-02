Koploper Feyenoord wint na moeizame start bij Heerenveen

Feyenoord heeft zonder grote problemen gewonnen bij sc Heerenveen. De Friese nummer 8 van de ranglijst had wel nog de eerste grote kansen, maar liet in de rest van het duel weinig meer zien. Door de 2-1-zege is Feyenoord weer koploper, met 2 punten voorsprong op AZ.

Feyenoord wilde bij Heerenveen weer eens een overwinning boeken, na gelijke spelen tegen FC Twente (1-1) en PSV (2-2) in de Eredivisie. Ook zullen na de zwaarbevochten bekerzege van woensdag op NEC (4-4, winst na strafschoppen) niet alleen de positieve gevoelens zijn blijven hangen. Zowel tegen PSV als NEC kwam de ploeg van trainer Arne Slot met 2-0 achter.

Ook tegen Heerenveen leken de Rotterdammers in de achtervolging te moeten. Verdediger Pawel Bochniewicz werkte na ruim een kwartier de 1-0 binnen na een corner, maar de VAR had in de aanloop buitenspel geconstateerd. Het leek te gaan om centimeters. Het was niet de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg, want even daarvoor had Sydney van Hooijdonk al twee kansen laten liggen.

Voor Feyenoord kwam het doelpunt van Lutsharel Geertruida dan ook op een goed moment. David Hancko kopte na een hoekschop door naar de tweede paal, waar Geertruida stond om het laatste zetje te geven. Heerenveen leek daarna helemaal niet meer op de gevaarlijke ploeg van even daarvoor, waardoor Feyenoord het initiatief overnam.

Santiago Giménez zorgde 10 minuten voor rust voor een comfortabelere marge. De spits kreeg de bal in het strafschopgebied, speelde zich vrij en schoot hard en geplaatst raak in de verre hoek.

Heerenveen drong na de rust wat meer aan, maar echt grote kansen kwamen er nauwelijks. Een kwartier voor tijd bracht de vlak daarvoor ingevallen Syb van Ottele alsnog de spanning terug met een hard schot van grote afstand. Een slotoffensief van de thuisclub bleef echter uit.

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü pakte in de slotfase een gele kaart. Daardoor mist de Turkse international de topper van volgende week zaterdag tegen AZ in Rotterdam. Dan staat de koppositie op het spel.