Mbappé terug in training en mogelijk al fit voor duel met Bayern

Sterspeler Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain is eerder dan verwacht teruggekeerd op het trainingsveld. De 24-jarige aanvaller deed mee aan de groepssessie van de spelers die zaterdag niet in actie kwamen of weinig minuten maakten in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen AS Monaco.

Mbappé raakte op 1 februari geblesseerd aan zijn linkerdijbeen in de competitiewedstrijd tegen Montpellier. PSG schatte dat zijn Franse vedette drie weken uit de roulatie zou zijn. L’Équipe en RMC Sport, twee toonaangevende Franse sportmedia, zagen Mbappé zondag zelfs scoren op de training en zij durfden de voorspelling aan dat hij mogelijk dinsdag al zijn rentree kan maken in de achtste finales van de Champions League tegen Bayern München.

Coach Christophe Galtier was zaterdagavond nog voorzichtig. “Ik weet niet zeker of Mbappé eerder dan verwacht terug zal zijn”, zei Galtier. “Hij volgt zijn revalidatietraject en herstelt van een spierblessure. We nemen nul komma nul komma nul risico met Kylian.”