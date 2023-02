Odermatt grijpt ten koste van favoriet Kilde wereldtitel afdaling

Skiër Marco Odermatt heeft topfavoriet Aleksander Aamodt Kilde van de wereldtitel op de afdaling afgehouden. De 25-jarige Zwitser werkte in Courchevel een nagenoeg perfecte race af en pakte daarmee zijn eerste wereldtitel ooit. De leider van het algehele wereldbekerklassement won hiervoor nog nooit een afdaling.

Odermatt, regerend olympisch kampioen op de reuzenslalom, noteerde een tijd van 1.47,05. De Noor Kilde moest daar bijna een halve seconde op toegeven. De Canadees Cameron Alexander greep het brons op zo’n 9 tienden van een seconde achterstand.

Kilde gold als favoriet omdat hij dit seizoen al vijf keer de snelste was op de afdaling. De Noor bekende na afloop dat hij lang geen foutloze race aflegde en dat het goud te hoog gegrepen was. Donderdag had Kilde al nipt naast de titel op de super-G gegrepen. James Crawford was toen 0,01 seconde te snel.

Odermatt was op de super-G nog teleurstellend vierde geworden. De Zwitser zei na de afdaling dat hij eerder had verwacht om zijn wereldtitel op de super-G te pakken. “Ik was daarna niet zo teleurgesteld als sommigen dachten, maar het maakt de race van vandaag nog specialer. Kilde was de favoriet en ik niet. Ik moest een perfecte race rijden.”

En die perfecte race kwam er, oordeelde Odermatt. “Je kon de opluchting bij me zien. Ik wilde heel graag goud winnen op dit WK. Het is ongelooflijk.”

Vrijdag krijgt Odermatt de kans op een volgende wereldtitel, op zijn geliefde reuzenslalom.