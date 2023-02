Shorttracker Van ’t Wout niet meer in actie in Dordrecht

Jens van ’t Wout komt op de slotdag van de wereldbekerfinale shorttrack in Dordrecht niet meer in actie op de 1000 meter. De shorttracker heeft last van een liesblessure.

Van ’t Wout kwam nog wel in actie in de B-finale van de aflossing. Daarin won het Nederlandse viertal met verder Itzhak de Laat, Teun Boer en Kay Huisman, voor Canada en Hongarije. Van ’t Wout won zaterdag een bronzen medaille op de 1500 meter.

Ook de B-finale in de aflossing bij de vrouwen ging naar Nederland. Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Michelle Velzeboer wonnen voor Japan.