Shorttrackster Velzeboer wint in Dordrecht 500 meter

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft bij de wereldbekerfinale in Dordrecht de 500 meter op haar naam geschreven. De 21-jarige regerend wereldkampioene op deze afstand bleef in de finale Kim Boutin en Rikki Doak uit Canada voor. Selma Poutsma eindigde als vijfde.

Velzeboer grijpt met haar derde overwinning op de 500 meter ook de eindzege in het wereldbekerklassement op deze afstand. De leidster in het tussenklassement, de Poolse Natalia Maliszewska, werd in de halve finales uitgeschakeld na een valse start.

“Ik wilde heel graag weer winnen, zeker nadat ik er zaterdag zo dichtbij was”, zei Velzeboer bij de NOS. “Met dit publiek erbij, dat geeft zo veel extra’s. Ik wilde het heel graag hier doen. En als het dan lukt, is dat supervet. Ik ging volle bak en dacht: nog meer gas erop en vasthouden tot het einde.”

Velzeboer is over een paar weken bij de WK shorttrack in Zuid-Korea titelverdediger op de 500 meter. “Ik ga nu even bijkomen van deze wereldbeker, maar dit geeft natuurlijk een hoop zelfvertrouwen.”

Bij de mannen pakte de Chinees Lin Xiaojun de zege op de 500 meter. Itzhak de Laat won de B-finale.