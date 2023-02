Tennisster Bencic overleeft drie matchpoints in finale Abu Dhabi

Tennisster Belinda Bencic heeft in Abu Dhabi haar achtste toernooizege geboekt, maar moest daar in de finale eerst wel drie matchpoints voor wegwerken. Haar Russische opponente Ljoedmila Samsonova won de eerste set met 6-1 en kreeg in de tweede set drie kansen om het af te maken. Bencic gaf niet op, won de tiebreak, en trok daarna de beslissende set naar zich toe: 7-6 (8) 6-4.

De 25-jarige Zwitserse boekte al haar tweede toernooizege van dit jaar. Begin vorige maand zegevierde Bencic, de olympisch kampioene van Tokio, in Adelaide. De huidige nummer 9 van de wereld haalde in Abu Dhabi haar achtste WTA-titel binnen. Samsonova had haar vorige vier finales allemaal gewonnen, onder meer in 2021 in Berlijn tegen Bencic.

In Linz ging de titel naar Anastasia Potapova. De 21-jarige Russin was op het Oostenrijkse hardcourt veel te sterk voor de Kroatische Petra Martic (6-3 6-1) en pakte zo haar tweede WTA-titel.

De Italiaan Jannik Sinner boekte in Montpellier al zijn zevende toernooizege op de ATP Tour. De 21-jarige Sinner, nummer 17 van de wereld, versloeg de Amerikaan Maxime Cressy in de finale in twee sets: 7-6 (3) 6-3. Cressy had in de halve finales de als eerste geplaatste Deen Holger Rune verrast. Sinner verloor pas één keer een ATP-finale, twee jaar geleden in Miami.