Vitesse is met tien man te sterk voor FC Utrecht

Vitesse heeft met een man minder een overwinning geboekt op FC Utrecht. Million Manhoef bracht de ploeg van trainer Phillip Cocu na ruim een uur op voorsprong, zo’n 10 minuten nadat verdediger Carlens Arcus met rood van het veld was gestuurd. In de blessuretijd besliste Maximilian Wittek uit een snelle uitbraak het duel: 2-0.

Arcus moest vertrekken nadat hij rond de middenlijn met hoog geheven been de knie van Sander van de Streek had geraakt. Scheidsrechter Jannick van der Laan trok na het terugkijken van de beelden rood voor de Haïtiaan.

In ondertal kwam de thuisclub, met de teruggekeerde Marco van Ginkel en Nicolas Isimat-Mirin voor het eerst in de basis, op voorsprong. De snelle Manhoef troefde de verdedigers Mike van der Hoorn en Mark van der Maarel af en schoot de bal met links langs keeper Vasilios Barkas. De 21-jarige aanvaller scoorde voor de derde wedstrijd op rij.

FC Utrecht ging met een man meer op jacht naar de gelijkmaker, maar verder dan een schot van topscorer Anastasios Douvikas op de paal kwam de ploeg van trainer Michael Silberbauer niet. Diep in de blessuretijd kwamen de tien van Vitesse op 2-0 via Wittek. De Arnhemmers, die vorige week tegen FC Emmen een 2-0-voorsprong uit handen gaven, klimmen naar de twaalfde plaats in de Eredivisie.