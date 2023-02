Wu (23) als eerste Chinese tennisser ooit in ATP-finale

Wu Yibing staat als eerste Chinese man ooit in een ATP-finale sinds het zogenoemde open tijdperk van het professionele tennis in 1968 begon. De 23-jarige Wu pakte die primeur door op het Dallas Open de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz te verslaan in de halve finale (6-7 (3) 7-5 6-4). Wu wordt hiermee ook de hoogst geklasseerde Chinees op de mondiale ranglijst ooit.

Wu begon het toernooi als de nummer 97 van de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Door zijn prestaties in de Amerikaanse staat Texas is de Chinees virtueel gestegen tot de 76e plek, wat hoger is dan de 91e plek van de huidige recordhouder Zhizhen Zhang.

Wu speelt zondag in de finale tegen de Amerikaan John Isner. De nummer 39 van de wereld versloeg zijn landgenoot J.J. Wolf (3-6 7-5 7-6 (4)) en gaat voor zijn zeventiende titel.