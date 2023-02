Zorgen om Haaland bij Manchester City richting duel met Arsenal

Sterspeler Erling Haaland van Manchester City is onzeker voor de topper van woensdag tegen koploper Arsenal. De topscorer van de Premier League liep zondag een blessure op.

“Haaland kreeg een schop, waardoor hij zich niet prettig voelde”, zei trainer Pep Guardiola na de zege (3-1) op Aston Villa. “Met een 3-0-voorsprong wilden we geen risico‚Äôs nemen. We gaan het de komende dagen beoordelen. Als hij niet klaar is, dan stellen we een ander op. Hopelijk is hij in orde, maar we moeten het afwachten.” Haaland, dit seizoen al goed voor 25 treffers in 21 competitieduels, bleef na rust in de kleedkamer achter.

Met de zege kwam Manchester City op 48 punten, 3 punten minder dan Arsenal. De Londenaren hebben echter een wedstrijd minder gespeeld. De twee ploegen staan woensdagavond tegenover elkaar in het Emirates-stadion van Arsenal.