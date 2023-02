Alonso hoopt ook in Aston Martin te winnen, maar pas na 2023

Formule 1-coureur Fernando Alonso denkt dat hij na zijn zeges in een Renault, McLaren en Ferrari in de toekomst ook races kan winnen in de Aston Martin. De 41-jarige Spanjaard, die in 2005 en 2006 wereldkampioen werd, zei dat bij de presentatie van de AMR23 van Aston Martin in de fabriek van het team in Silverstone.

“Ik geloof dat die mogelijkheid er is”, zei de coureur. “Ik denk niet dit jaar. Daar ben ik eerlijk in. Ik sta met mijn beide benen op de grond. Ik kan niet zeggen dat we dit jaar om overwinningen zullen strijden, ik zou liegen als ik dat zeg.”

Alonso verwacht enkele lastige races in het begin, totdat het team erachter is hoe de wagen zich precies gedraagt. “We willen een goede wagen hebben bij de start van het seizoen en dan hard werken en die wagen doorontwikkelen gedurende het jaar”, zei Alonso, die met Lance Stroll het rijdersduo vormt bij Aston Martin. “Misschien kunnen we in het tweede deel van het seizoen dichterbij komen. Als er dan een mogelijkheid komt, zullen we die niet laten liggen.”