Van de Zandschulp treft lucky loser in plaats van Coric in Ahoy

Tennisser Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Rotterdam niet op tegen Borna Coric, maar tegen een zogeheten lucky loser. De Kroaat Coric, nummer 21 van de wereld, heeft zich met een beenblessure afgemeld voor het ABN AMRO Open.

Van de Zandschulp treft in plaats van Coric nu de Fransman Quentin Halys, die zondag in de laatste kwalificatieronde verloor van landgenoot Grégoire Barrère. Hij mag als vervanger van Coric nu alsnog meedoen aan het hoofdtoernooi. Halys staat op de wereldranglijst op de 62e plaats, vlak onder Tallon Griekspoor. Van de Zandschulp neemt plek 35 in.

Griekspoor werd bij de loting gekoppeld aan de Zweedse qualifier Mikael Ymer. Tim van Rijthoven neemt het op tegen de Amerikaan Maxime Cressy en Gijs Brouwer treft in de eerste ronde Marc-Andrea Hüsler uit Zwitserland. Griekspoor, Van Rijthoven en Brouwer hebben van toernooidirecteur Richard Krajicek allemaal een wildcard gekregen voor het toernooi in eigen land.