Formule 1-debutant Piastri verwacht snelle gewenning bij McLaren

Oscar Piastri verwacht dat hij snel gewend is aan de nieuwe McLaren. “Een van mijn sterkste punten is dat ik snel kan aanpassen”, zegt de 21-jarige Australische Formule 1-coureur, die dit jaar zijn debuut maakt bij het Britse team in de koningsklasse.

Hij is bij McLaren de vervanger van zijn landgenoot Daniel Ricciardo, die vorig jaar afscheid nam na twee tegenvallende seizoenen. “Jammer dat het niet werkte tussen Daniel en het team, maar ik maak me geen zorgen dat het mij op dezelfde manier zal vergaan.”

“Ik ben in mijn juniorentijd zo’n beetje ieder jaar van auto gewisseld. Ik heb nooit langer dan een jaar in dezelfde auto gereden. Dus ik denk dat gebrek aan ervaring in de Formule 1 niet veel invloed zal hebben op mijn prestaties”, aldus Piastri, die in zijn carrière al drie titels veroverde: in de Formule Renault, Formule 3 en Formule 2.

Piastri begint ook onbevangen aan de interne strijd met teamgenoot Lando Norris. “We rijden in dezelfde auto, dus het is logisch dat onze resultaten met elkaar worden vergeleken, maar het is duidelijk dat we in compleet andere stadia van onze carrière zijn. Ik ben een groentje, Lando begint aan zijn vijfde seizoen en is een gearriveerde coureur.”

De Australiër stapt volgende week voor het eerst in de MCL60, zoals de nieuwe McLaren is gedoopt. Op 23 februari beginnen de officiële testraces in Bahrein. De eerste grand prix is op 5 maart, ook in Bahrein.