Griekspoor naar tweede ronde in Ahoy en treft Zverev

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich op het ABN AMRO Open verzekerd van een plek in de tweede ronde. De nummer 2 van Nederland versloeg de Zweedse qualifier Mikael Ymer met 7-6 (7) 7-5. De partij werd gespeeld op Court 1, de tweede wedstrijdbaan in Ahoy.

Na een uur en 55 minuten maakte Griekspoor het af met een forehandvolley. Hij benutte pas zijn vierde wedstrijdpunt, op de service van de mondiale nummer 72.

Griekspoor overleefde in de tiebreak van de eerste set één setpunt, bij 7-6. Hij won vanaf die stand drie punten op een rij. Na de set werd hij enige tijd behandeld aan zijn rechterenkel. Voorafgaand aan het duel had hij al aangegeven last te hebben van het gewricht.

In de tweede set kwam de Nederlander op 5-3, maar hij verzuimde de wedstrijd af te maken. Bij 5-4 kreeg hij zijn eerste matchpoints, maar hij maakte het pas twee games later af.

Voor Griekspoor (26) is het de zesde keer dat hij in het hoofdtoernooi staat in Rotterdam. Ook in 2018, 2019 en 2022 wist hij de openingsronde door te komen. De nummer 61 van de wereld kwam op het grootste tennistoernooi in eigen land nog nooit voorbij de tweede ronde.

In de tweede ronde wacht Griekspoor een ontmoeting met de Duitser Alexander Zverev, die in de eerste ronde de Koreaan Kwon Soon-woo met 6-4 7-6 (4) versloeg.

Griekspoor was aanvankelijk van plan het toernooi van Rotterdam over te slaan omdat hij de voorkeur wilde geven aan een reeks graveltoernooien in Zuid-Amerika. Na zijn toernooiwinst in het Indiase Pune, begin dit jaar, besloot hij zijn plannen te wijzigen.

Voor Griekspoor was het al zijn achtste overwinning van het jaar. Behalve zijn titel in Pune won hij twee partijen op de Australian Open en een in de Daviscup.