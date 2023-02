Tennisser Brouwer zorgt voor verrassing op ABN AMRO Open

Tennisser Gijs Brouwer heeft op het ABN AMRO Open voor een verrassing gezorgd. De nummer 160 van de wereld bereikte in Rotterdam ten koste van de Zwitser Marc-Andrea Hüsler, de mondiale nummer 47, de tweede ronde in Ahoy. Het werd 6-3 7-5.

Na een uur en 20 minuten maakte Brouwer – debutant in het hoofdtoernooi – het af op zijn tweede wedstrijdpunt, na een return van Hüsler in het net. Brouwer boog in de laatste game nog een 0-30-achterstand om in gamewinst.

De partij werd gespeeld op Court 1 van Ahoy. Brouwer begon wat nerveus op de tweede wedstrijdbaan en sloeg in de openingsgame direct twee dubbele fouten. Hij hield echter stand en bij 3-2 wist hij de Zwitser voor het eerst te breken en hij hield die voorsprong vast.

In de tweede set ging het lang gelijk op en hadden beide spelers niet heel veel moeite hun servicegames te winnen. Bij 5-5 leek de linkshandige Hüsler – vorig jaar winnaar van het indoortoernooi van Sofia – zijn servicegame vrij eenvoudig te gaan winnen, maar Brouwer snoepte de game alsnog af. Een game later klaarde hij de klus.

De 26-jarige Brouwer werd op het laatste moment met een wildcard toegelaten in Ahoy. Hij kreeg een uitnodiging van toernooidirecteur Richard Krajicek omdat tweevoudig winnaar Gaël Monfils zich afmeldde.

Brouwer neemt het in de tweede ronde mogelijk op tegen de als vierde geplaatste Deen Holger Rune, die in de openingsronde de Fransman Constant Lestienne treft. Rune is de nummer 9 van de wereld.

Vorig jaar baarde Brouwer opzien door op het graveltoernooi van Houston de kwartfinales te halen. Op de US Open wist hij de tweede ronde te bereiken.