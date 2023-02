Titelverdediger Auger-Aliassime begint met overtuigende zege

Titelverdediger Félix Auger-Aliassime is overtuigend begonnen aan de vijftigste editie van het ABN AMRO Open. De nummer 8 van de wereld liet in de openingsronde van het tennistoernooi van Rotterdam de Italiaan Lorenzo Sonego, die 60e staat op de wereldranglijst, met 6-2 6-3 kansloos.

Na 1 uur en 22 minuten maakte Auger-Aliassime het af met een ace, zijn dertiende van de wedstrijd. De Canadees werd zelf niet gebroken en benutte al zijn drie breakpoints.

“Het gebeurt niet altijd dat ik een toernooi zo goed begin. De score was duidelijk in mijn voordeel, maar het voelde niet als een makkelijke zege. Ik ervaar gezonde druk als titelhouder en ben blij om hier terug te zijn. Ik bewaar geweldige herinneringen aan dit toernooi”, zei Auger-Aliassime.

Vorig jaar was Auger-Aliassime in de finale met 6-4 6-2 te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas, die dit jaar eveneens van de partij is in Ahoy. Tsitsipas neemt het dinsdagavond om 19.30 uur op tegen Emil Ruusuvuori.

Voor de 22-jarige Auger-Aliassime was het pas zijn eerste wedstrijd sinds de Australian Open. Hij haalde in Melbourne de vierde ronde.