Tsitsipas na stroeve start toch in twee sets verder in Rotterdam

Stefanos Tsitsipas heeft zich na een stroeve start toch in straight sets geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was met 7-5 6-1 te sterk voor de Fin Emil Ruusuvuori, die de 52e plek bezet op de mondiale ranglijst.

Tsitsipas boog in de eerste set een 5-3-achterstand om in setwinst en verloor na de eerste acht games nog maar één game. Na iets meer dan anderhalf uur benutte hij zijn derde wedstrijdpunt met een sterke service, die Ruusuvuori te machtig bleek. De 24-jarige Tsitsipas benutte vier van zijn acht breakpoints en stond zijn eigen opslaggame één keer af.

“Het was niet de beste start, maar in de slotfase van de eerste set kwam ik er steeds beter in, ook mentaal. Na de eerste set ging het een stuk vloeiender”, aldus Tsitsipas, eerder dit jaar finalist op de Australian Open.

Voor de nummer 3 van de wereld is het al zijn zesde deelname in Rotterdam. Vorig jaar haalde hij de eindstrijd in Rotterdam, waarin de Canadees Félix Auger-Aliassime met 6-4 6-2 te sterk bleek

In de tweede ronde wacht Tsitsipas mogelijk een ontmoeting met de Italiaan Jannik Sinner, die woensdag pas voor het eerst in actie komt. Sinner, afgelopen week nog winnaar van het indoortoernooi van Montpellier, neemt het woensdag op tegen de Fransman Benjamin Bonzi.

Tsitsipas mikt in Rotterdam op zijn tiende titel. In 2020 won hij in Marseille voor het laatst een indoortitel.