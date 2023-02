Wereldkampioene kunstrijden komt naar Tilburg

Regerend wereldkampioene kunstrijden Kaori Sakamoto uit Japan neemt van 23 tot en met 26 februari deel aan de Challenge Cup, een internationale wedstrijd in Tilburg. Het evenement, waarbij ook wordt geschaatst om de Nederlandse titels, is vrij toegankelijk.

De organisatie liet dinsdag weten dat met name het mannentoernooi sterk bezet is met de Japanner Sota Yamamoto, de nummer 2 van de Grand Prix-finale dit seizoen en zijn landgenoot Shun Sato, die die wedstrijd als vierde afsloot. Verder komen onder anderen de Italiaan Matteo Rizzo (de nummer 2 van het afgelopen EK) en de Amerikaan Andrew Torgashev in actie.

Bij de vrouwen krijgt Sakamoto vooral concurrentie uit eigen land met Mai Mihara, de winnares van de Grand-Prix-finale.