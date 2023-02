Woensdag drie Nederlandse tennissers in actie op ABN AMRO Open

Op het ABN AMRO Open in Rotterdam komen woensdag drie Nederlandse tennissers in actie. Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp spelen hun wedstrijd in de eerste ronde, voor Tallon Griekspoor staat een tweederondepartij op het programma.

Van Rijthoven neemt het om 11.00 uur op baan 1 op tegen de Amerikaan Maxime Cressy, terwijl Van de Zandschulp in de derde wedstrijd op het center court de Franse lucky loser Quentin Halys treft.

De dag wordt afgesloten door Griekspoor, die in de tweede avondwedstrijd de Duitser Alexander Zverev treft. De eerste avondwedstrijd, die om 19.30 uur begint, gaat tussen de Rus Andrej Roeblev en Alex de Minaur uit Australi√ę.

Woensdag komen ook Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop en Robin Haase voor het eerst in actie in het dubbelspel. Zij spelen op baan 1.

Het toernooi van Rotterdam duurt tot en met zondag.