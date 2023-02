Atleet Van Diepen ruim onder EK-limiet op 800 meter

Tony van Diepen heeft zich overtuigend geplaatst voor de EK indooratletiek, begin maart in Istanbul. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard won bij de meeting uit de World Indoor Tour in het Franse Liévin de B-race van de 800 meter in een persoonlijk record van 1.46,36. Hij dook ruim onder de limiet van 1.46,75.

Het was een opsteker voor Van Diepen, die eind januari bij een wedstrijd over 400 meter in Karlsruhe een lichte hamstringblessure opliep. Hij nam de afgelopen weken de tijd om te herstellen. Zijn vorm heeft er getuige zijn tijd niet onder geleden.

Van Diepen mikt op een medaille in Istanbul. Hij won twee jaar geleden zilver bij de EK indoor in het Poolse Torun op de 400 meter. Op de Olympische Spelen van Tokio maakte hij deel uit van het kwartet op de 4×400 meter dat verrassend het zilver veroverde.