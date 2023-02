Coach Vliegen is blij dat hij werk kan afmaken met Griekspoor

Kristof Vliegen is blij dat hij zijn werkzaamheden als coach van Tallon Griekspoor na jaren weer heeft kunnen voortzetten. Griekspoor besloot zich eind vorig jaar na de breuk met Raemon Sluiter te herenigen met de Belgische oud-prof, die er deze week op het ABN AMRO Open voor het eerst weer bij is.

Begin december kwam het nieuws naar buiten dat Griekspoor en Sluiter de samenwerking hadden beëindigd. Een verschil van inzicht lag aan dat besluit ten grondslag. Nog diezelfde maand legde de nummer 2 van Nederland contact met Vliegen, onder wie hij zijn eerste stappen zette als beginnende prof.

“Ergens in december belde hij me of ik koffie met hem wilde drinken en twee dagen later spraken we af in Rotterdam. Ik heb in het verleden wel wat aanbiedingen van spelers gehad, maar het is nooit verder gekomen dan een telefoongesprek”, aldus Vliegen.

“Maar bij Tallon was ik direct enthousiast, ondanks dat het onverwachts kwam. Ik volgde hem nog altijd op de voet, omdat we jarenlang dag en nacht samen waren geweest. Enkele jaren geleden eindigde onze samenwerking vanwege privéproblemen aan mijn zijde, dus ik ben blij dat we nu weer samenwerken. Ik vond namelijk dat mijn werk nog niet af was. Helaas heb ik zijn titel in Pune gemist omdat ik al een vakantie had geboekt. Vanuit Kaapverdië heb ik al zijn partijen wel gekeken en appcontact gehad met zijn coach ter plaatse. Uitgerekend Raemon was de eerste die me belde na die titel.”

Griekspoor en Vliegen kennen elkaar al jaren. “Als prof speelde ik competitie voor tennisclub Zandvoort en toen zat ik in het team met zijn twee broers. Toen die eens toernooien speelden in België en ik met ze meeging, zei ik tegen hun ouders: geef die kleine ook maar mee”, aldus de 40-jarige Vliegen.

“Ik ken de familie door en door. Wat dat betreft stap ik in een bekend project en het is dus niet zo dat we aan elkaar moeten wennen en dat ik ingewerkt moet worden. Na de eerste training, eind vorig jaar, vroeg ik ook aan Tallon hoe het voelde en voor beiden voelde het als thuiskomen.”

Griekspoor staat nu op de 61e plaats op de wereldranglijst en Vliegen hoopt zijn pupil verder omhoog te stuwen. “Op de een of andere manier weet ik wat hij voelt, want ik heb daar ook gestaan. Daarnaast hebben we vergelijkbare karakters, zowel op als naast de baan. Dat schept een band. We kunnen heel goed kloten met elkaar, maar ook goed over tennis praten”, aldus Vliegen.

“Ik denk dat ik hem veel kan helpen op tactisch gebied, want ik kijk zoveel tennis. En ik denk dat ik hem wat rustiger kan krijgen, wat misschien gek klinkt, aangezien ik zelf alles heb afgebroken. Ik probeer zijn boek groter te maken, door bladzijden toe te voegen, alleen moet hij zelf alles schrijven.”

Griekspoor neemt het woensdagavond in de tweede ronde op tegen de Duitser Alexander Zverev.