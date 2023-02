Formule 1-team Mercedes keert terug naar zwarte auto

De Formule 1-auto van Mercedes keert terug naar de kleur zwart. Deze keer is het niet zozeer een statement tegen racisme en discriminatie, maar puur om gewicht te besparen. “We zijn wat grammetjes kwijtgeraakt door de auto mat carbon te laten”, zei teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal bij de presentatie van de W14.

In 2020 en 2021 stapte Mercedes ook af van de traditionele zilvergrijze kleur en stoof de auto in het zwart over de circuits. Het was vooral op initiatief van kopman Lewis Hamilton, die zich nadrukkelijk deed gelden als voorvechter van gelijke rechten en behandeling van iedereen.

Hamilton keek met groot genoegen naar de zwarte racewagen. “Ze ziet er geweldig uit in het zwart. Heel spannend”, zei de zevenvoudig wereldkampioen. De 38-jarige Brit won vorig jaar voor het eerst sinds zijn intrede in de Formule 1 in 2007 geen enkele grand prix en hij eindigde als zesde in het kampioenschap.

Hamilton gaat zijn elfde seizoen in bij Mercedes. Voor zijn teamgenoot George Russell wordt het zijn derde jaar. Hij won vorig jaar zijn eerste race in de koningsklasse: de Grote Prijs van Braziliƫ.

Mercedes beleefde in 2022 een moeizaam jaar. De Duitse renstal dacht de nieuwe aerodynamische regels in een supersnelle auto te hebben verwerkt, maar Hamilton en Russell konden zich niet mengen in de strijd vooraan tussen Red Bull en Ferrari. De auto had erg veel last van ‘stuiteren’.

“Het was een moeilijk seizoen. We begonnen met een auto die niet goed was en het duurde erg lang voordat we begrepen waarom de auto niet presteerde”, zei Wolff. “Pas tegen het einde van het seizoen werden we wat sneller. Ik hoop dat we dit jaar vanaf de eerste race weer vooraan meedoen. De nieuwe auto ziet er mooi uit, laten we hopen dat ze zo snel is als ze eruit ziet.”

Wolff lichtte toe dat de auto van vorig jaar leed aan overgewicht. “We hebben gezocht naar alle mogelijkheden om er wat grammetjes af te krijgen en daarom zie je veel ruwe stukjes carbon. Sommige delen hebben we matzwart geverfd.”

Hamilton liet tijdens de presentatie opnieuw doorschemeren dat hij voorlopig nog niet stopt. Hoewel zijn huidige contract afloopt na dit jaar, is het plan zijn contract te verlengen. “Ik hou van racen, dat zit in mijn DNA. Ik hou van de fysieke en mentale uitdaging en geloof dat ik nog steeds kan verbeteren.”

Hamilton en Russell zullen later woensdag op circuit Silverstone al hun eerste proefrondes rijden in de nieuwe auto. De officiƫle testraces van de Formule 1 beginnen op 23 februari. De eerste race is op 5 maart: de Grote Prijs van Bahrein.