Griekspoor ten koste van Zverev naar laatste acht in Ahoy

Tallon Griekspoor heeft zich ten koste van Alexander Zverev geplaatst voor de kwartfinales van het ABN AMRO Open. De nummer 61 van de wereld versloeg in Rotterdam de Duitser met 4-6 6-3 6-4.

Zverev is de mondiale nummer 17. Hij was ooit de nummer 2 van de wereld, maar hij kwam een groot deel van vorig jaar niet in actie door een enkelblessure. Hij liep die blessure op in de halve eindstrijd van Roland Garros tegen Rafael Nadal.

In aanloop naar het duel met Zverev klaagde Griekspoor over pijn in zijn enkel. Hij gaf dinsdag te kennen dat hij zich zou hebben afgemeld voor ieder ander toernooi dan Rotterdam.

Vrijdag neemt Griekspoor het in Ahoy bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen de Deen Holger Rune en Gijs Brouwer. Die twee treffen elkaar donderdagavond.