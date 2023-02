Jakobsen net naast podium in openingsrit Ronde van de Algarve

Fabio Jakobsen is het niet gelukt de eerste etappe in de Ronde van de Algarve te winnen. De Nederlander van Soudal – Quick-Step moest de zege in de sprint aan de Noor Alexander Kristoff laten. Jakobsen duwde zijn fiets als vierde over de finish. De Belg Jordi Meeus werd tweede en de Noor Søren Waerenskjold derde.

De openingsrit in Portugal ging over 200 kilometer van Portimão naar Lagos. Jakobsen moest in het slot van de rit een flinke inspanning leveren om bij het peloton te komen. In de sprint bleek hij vervolgens niet sterk genoeg.

Jakobsen behaalde vorige maand in de Ronde van San Juan zijn eerste overwinning dit seizoen.

De 35-jarige Kristoff fietst sinds dit seizoen voor Uno-X Pro Cycling Team. Vorig seizoen kwam de Noor nog uit voor Intermarché-Wanty-Gobert.

De tweede etappe van de Ronde van Algarve, die tot en met zondag duurt, gaat donderdag van Sagres naar Alto da Foia.