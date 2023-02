Oud-winnaar Roeblev in openingsronde uitgeschakeld in Ahoy

Oud-winnaar Andrej Roeblev is al in de openingsronde van het ABN AMRO Open uitgeschakeld. De Rus moest met 6-4 6-4 zijn meerdere erkennen in de Australiër Alex de Minaur.

De 25-jarige Roeblev was als tweede geplaatst in Rotterdam. De nummer 5 van de wereld won het toernooi in 2021. In de eindstrijd was hij twee jaar geleden te sterk voor de Hongaarse qualifier Márton Fucsovics.

De Minaur benutte na een uur en 21 minuten zijn eerste wedstrijdpunt door een fout van Roeblev. De winnaar gunde zijn opponent geen enkel breakpoint en plaatste in beide sets één break, twee keer op 1-1.

“Ik ben erg tevreden met mijn niveau en hoop dit vast te houden. Rotterdam is een geweldige stad en ik heb een aantal leuke coffeeshops gevonden in de buurt van het hotel”, zei De Minaur na afloop, waarschijnlijk doelend op koffietentjes. Het publiek in Ahoy kon de humor van de uitspraak wel inzien.

In de tweede ronde neemt de nummer 25 van de wereld het op tegen de Amerikaan Maxime Cressy, die eerder Tim van Rijthoven uitschakelde.

Eerder op de dag boekte de winnaar van de editie van 2015, Stan Wawrinka, wel een zege. De drievoudig grandslamwinnaar uit Zwitserland versloeg de Fransman Richard Gasquet met 6-3 6-3.

De als vierde geplaatste Holger Rune kende een succesvol debuut. De Deen, de nummer 9 van de wereld, was met 6-4 6-4 te sterk voor de Franse qualifier Constant Lestienne. De Bulgaar Grigor Dimitrov, die vijf jaar geleden in de finale verloor van Roger Federer, verraste de Pool Hubert Hurkacz in twee tiebreaks: 7-6 (4) 7-6 (5). Hurkacz was als vijfde geplaatst.

Het toernooi duurt tot en met zondag.