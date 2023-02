Sloveen Pogacar boekt zege in eerste etappe Ruta del Sol

Wielrenner Tadej Pogacar heeft de eerste etappe in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De tweevoudig winnaar van de Tour de France kwam na een 179 kilometer lange etappe solo aan in Santiago de la Espada.

Op 38 seconden achterstand op de Sloveen eindigde de Spanjaard Mikel Landa als tweede, voor zijn landgenoot Carlos Rodríguez.

De 24-jarige Pogacar was zijn seizoen maandag begonnen met een zege in de eendagswedstrijd Jaén Paraiso Interior in Spanje na een lange solo.

De Ruta del Sol duurt tot en met zondag. De tweede rit gaat donderdag over 156,1 kilometer van Diezma naar Alcalá la Real.