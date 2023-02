Van de Zandschulp knokt zich in drie sets langs lucky loser

Botic van de Zandschulp heeft dankzij een zwaarbevochten zege de tweede ronde van het ABN AMRO Open bereikt. De beste tennisser van Nederland knokte zich langs de Franse lucky loser Quentin Halys. Het werd 5-7 6-4 7-6 (4). Van de Zandschulp stond met 7-5 en 4-2 achter, maar won bij die stand vijf games op een rij.

De 27-jarige Van de Zandschulp, de nummer 35 van de wereld, staat voor de derde keer op het hoofdtoernooi in Ahoy. Bij zijn debuut in 2021 verloor hij in de openingsronde, vorig jaar haalde hij de tweede ronde.

Voor Van de Zandschulp is het zijn eerste overwinning in een maand tijd. Half januari kwam hij voor het laatst in actie op de Australian Open, waar hij in de tweede ronde verloor van landgenoot Tallon Griekspoor. Sindsdien had hij last van een bovenbeenblessure.

Gijs Brouwer en Griekspoor bereikten dinsdag al de tweede ronde in Rotterdam.