Van Rijthoven verliest in Ahoy van sterk serverende Cressy

Het is Tim van Rijthoven niet gelukt de tweede ronde te bereiken van het ABN AMRO Open. De nummer 110 van de wereld moest in Rotterdam met 6-3 6-7 (2) 6-3 zijn meerdere erkennen in de sterk serverende Amerikaan Maxime Cressy, die 21 aces sloeg. De partij werd gespeeld op een volgepakte baan 1.

Cressy besloot het duel na 2 uur en 6 minuten met een sterke eerste service, die Van Rijthoven te machtig was. De mondiale nummer 40 benutte in de slotgame, waarin hij drie dubbele fouten sloeg, pas zijn derde wedstrijdpunt. Direct na het laatste punt wierp de gefrustreerde Nederlander uit teleurstelling zijn racket weg.

Van Rijthoven (25) werd in de slotfase van de eerste set behandeld aan zijn rug en in de derde set nogmaals. Hij heeft al maanden last van rugproblemen en leek niet vrij te kunnen bewegen en te serveren.

In de eerste set werd Van Rijthoven bij 3-2 gebroken en die break kostte hem ook direct de set. In de tweede set wist hij gelijke tred te houden met de Amerikaan en in de tiebreak profiteerde hij van slordigheden in het spel van Cressy, een van weinige service-volley-spelers op de tennistour.

In de beslissende set stond Van Rijthoven, mede door een dubbele fout, direct zijn eerste servicegame af en die break kwam hij niet meer te boven. Hij wist te weinig services van Cressy, afgelopen weekend finalist in Montpellier, terug te krijgen en droop na ruim 2 uur een illusie armer af.

Van Rijthoven, die nog wacht op zijn eerste zege in Ahoy, is de eerste Nederlander die werd uitgeschakeld in Rotterdam. Dinsdag plaatsten Gijs Brouwer en Tallon Griekspoor zich wel voor de tweede ronde. Botic van de Zandschulp komt woensdagmiddag ook nog in actie in de openingsronde, tegen de Franse qualifier Quentin Halys.