Griekspoor is zege zelf gaan halen en is nog niet klaar in Ahoy

Tallon Griekspoor boekte voor de vierde keer in zijn loopbaan een zege op een speler uit de mondiale top 20 in Ahoy. Woensdagavond moest de Duitser Alexander Zverev eraan geloven en de nummer 2 van Nederland aast de komende dagen op meer.

“Ik denk dat ik heel goed tennis heb gespeeld, tegen een Zverev die misschien niet in zijn beste vorm is. Maar ik serveerde heel goed op de momenten dat het moest en ben de punten zelf gaan halen”, zei Griekspoor na zijn 4-6 6-3 6-4-overwinning.

“Zo heb ik vorig jaar niet gespeeld, anders had ik wel iets meer wedstrijden gewonnen. Ik verloor toen veel close potten van goede jongens, terwijl ik ze dit jaar bijna allemaal win. Dit is weer een van de mooiere overwinningen uit mijn loopbaan.”

Zverev is de voormalig nummer 2 van de wereld en in 2020 stond hij in de finale van de US Open. De Duitser, afgezakt naar plek 17, keerde begin dit jaar terug na een zware enkelblessure. “Vergeleken met de Australian Open begin dit jaar vond ik hem hier veel beter spelen. Daar was hij ver ondermaats. Ik weet niet eens hoe lang hij in top 10 heeft gestaan, maar hij gaat zeker terugkomen. Als hij weer het vertrouwen gaat krijgen, dan gaat hij zeker weer veel winnen.”

In aanloop naar het duel waren er zorgen over de enkelblessure van Griekspoor, die in aanloop naar het toernooi minder kon trainen en moest vrezen voor een afmelding. “Het voelt weer veel beter, al ben ik wel veel behandeld vanmiddag en zit ik wel flink aan de medicatie. Vanmiddag ben ik nog even gauw op en neer gereden naar mijn eigen masseur in Uithoorn. Maar ik denk dat niemand er vandaag iets van heeft gemerkt”, aldus Griekspoor (26), die zorgde voor vreugde bij de Nederlandse tennisfans. De nummer 61 van de wereld vroeg hen na de eerste set om steun en pepte ze op met gebaren.

“Er zaten nog zoveel mensen en de eerste ring zat nog bijna vol. Hier tennis ik voor en werk ik keihard voor. Als je het publiek dan een beetje mee weet te krijgen, dan geniet ik daarvan. Gelukkig heb ik nu een dagje vrij, want dat komt heel goed uit. En dan gaan we vrijdag weer door. Mentaal ben ik in een heel goede staat en fysiek voel ik me ook veel beter.”

Het had niet veel gescheeld of Griekspoor had in deze periode van het jaar in Zuid-Amerika gespeeld. Hij was voornemens het toernooi in Ahoy over te slaan om een reeks graveltoernooien te spelen. “Als ik de televisie aanzet, dan ziet het er allemaal erg lekker uit. Maar dit had ik absoluut niet willen missen.”

Vrijdag neemt Griekspoor het op tegen de Deen Holger Rune of landgenoot Gijs Brouwer.